Corona-Lage im Landkreis Anhalt-Bitterfeld - „Die Inzidenz ist keine spannende Zahl mehr“

In der Landkreisverwaltung sieht man derzeit keine Veranlassung, die Maßnahmen zu verschärfen. Die Hospitalisierungsrate ist entscheidend. Wie man sich derzeit in der Corona-Pandemie aufstellt.

Bitterfeld/MZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz hält sich im Moment auf einem hohen Niveau. Kratzte Anhalt-Bitterfeld am Mittwoch vergangener Woche noch die 600er-Marke, so lag der Wert bereits am Folgetag darüber. Am Freitag wurde er mit knapp 630 beziffert, am Montag sank er unter 600.