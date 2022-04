Corona-Inzidenz sinkt in Anhalt-Bitterfeld auf einen Wert unter 500

Köthen/MZ - Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind im Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Laufe der Woche immer weiter zurückgegangen. Am Freitag meldete Landkreissprecher Udo Pawelczyk nur noch 100 Neuinfektionen nach deutlich höheren Zahlen an den Vortagen. Insgesamt waren am Freitag noch 1.850 Personen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist von Montag (811,0) bis Freitag deutlich rückläufig und beträgt nur noch 496,1. Damit ist Anhalt-Bitterfeld einer von fünf Landkreisen oder kreisfreien Städten, die unter die Marke von 500 gerutscht sind. Auf den Intensivstationen der Kliniken werden noch zwei Corona-Patienten behandelt. Einer muss beatmet werden.