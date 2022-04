Corona-Hilfe für gebeutelte Vereine - Bürgerstiftung Bitterfeld-Wolfen zahlt 20.000 Euro aus

Bitterfeld/MZ - Die Corona-Pandemie hat nicht zuletzt den Vereinen in Bitterfeld-Wolfen zugesetzt. Sie konnten nicht an Wettbewerben teilnehmen. Projekte und Veranstaltungen fielen aus. Zuschauer waren tabu. Jetzt steht ihnen Hilfe ins Haus. Die erst im letzten Jahr offiziell anerkannte Bürgerstiftung Bitterfeld-Wolfen hat bereits zum zweiten Mal ihre Schatulle geöffnet und in Summe 20.000 Euro ausgezahlt.

„Das Interesse an unbürokratischer Unterstützung war riesig“, sagt Stiftungs-Vorsitzende Heidrun Dörfler. 23 Vereine bewarben sich um Unterstützung. Die großen und kleinen Wünsche der Bewerber erreichten ein Volumen von weit über 80.000 Euro. „Vorstand und Kuratorium mussten also eine Auswahl treffen“, teilt Dörfler weiter mit und spricht von keinesfalls einfachen Entscheidungen.

20.000 Euro aus dem Stiftungskapital gegen nun an 15 Sport- und Fördervereine aus dem Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen. Neben diversen Schulen werden die finanziellen Hilfen unter anderen dem Goitzsche-Ruderclub, dem Verein biworegio und dem Förderverein Bernhard Franke zur Verfügung gestellt. „Auch ein Imkerverein und eine Kita profitieren von der Zuwendung“, heißt es aus Stiftungskreisen. Deren Mitglieder überbringen nun den jeweiligen Spendenscheck an die begünstigten Vereine. Sie wollen dabei auch die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch nutzen und sich über die aktuelle Situation und Zukunftspläne der Vereine informieren.

Die Bürgerstiftung Bitterfeld-Wolfen wurde im September 2021 gegründet. Möglich geworden ist dieses Vorhaben durch die Bereitstellung des Grundstockvermögens durch die Gelsenwasser AG auf Betreiben von Chemiepark-Geschäftsführer Patrice Heine. „Bürgerschaftliches Engagement hält die Gesellschaft zusammen und trägt Themen nach vorn, die der Öffentlichkeit wichtig sind. Die Stadt Bitterfeld-Wolfen kann mit Hilfe dieses Instruments, welches auch weitere Unternehmen zur Beteiligung anregen soll, sichtbar werden“, begründet Patrice Heine seinen persönlichen Einsatz für die Stiftung.

Die möchte auch in Zukunft unterstützend wirken. Die Abstimmung über Projekte läuft. Ergebnisse werden zeitnah veröffentlicht.

Informationen zur Arbeit der Bürgerstiftung gibt es im Internet unter www.bs-b-w.de.