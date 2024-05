Coole Liebesnachricht auf der Zunge - Mit Tattoos in Muldestausee Karten fürs Spring Break gewinnen

Tattoos auf der Zunge: Das ist das Angebot beim Sputnik Spring Break in Pouch.

Pouch/MZ. - Anders, auffallend und auch ein bisschen frech: Das ist die Imagekampagne, mit der die Gemeinde Muldestausee beim Sputnik Spring Break punkten will. Ab Donnerstag ziehen Verwaltungsmitarbeiter und Mitglieder des Muldestausee-Jugendgemeinderats auf dem Campingareal ihre Runden. Sie sind in blauen Westen gut erkennbar. Und sie haben ganz besonderes Gepäck dabei.

5.000 Zungentattoos werden laut Jugendsozialarbeiterin Franziska Furche-Sturm auf dem Festival verteilt, eine klare Botschaft inklusive. „We love Muldestausee“ ist zu lesen, wenn das Tattoo auf der Zunge platziert wird.

Aber warum macht die Gemeinde das? Weil in der Partycommunity auf die Frage nach dem Ort des Spring Break meist als Antwort „bei Bitterfeld“ käme, wie Furche-Sturm erzählt. „Das soll anders werden.“ Das „We love Muldestausee“-Tattoo auf der Zunge ist zwar vergänglich, die Botschaft aber nicht. Auf dem Festivalareal will man die Besucher nicht nur zum kurzweiligen Spaß animieren.

Sie sollen mit den Tattoos auch posen. Also Zunge rausstrecken, cool in die Kamera blicken und kreative Fotos machen. Dann das Bild auf Instagram mit Verlinkung zur Instagramseite des Jugendgemeinderates Muldestausee posten und auf einen satten Gewinn hoffen. Alle Fotos landen im Lostopf. Gezogen werden am Ende die Gewinner von zwei Tickets für das Sputnik Spring Break im Jahr 2025.

In Pouch ist man jetzt schon sicher: „Wir werden bekannter. Und Spaß macht die Aktion auch“, so Franziska Furche-Sturm.