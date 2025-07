Bitterfeld/MZ. - Sie war die Überraschung der 800-Jahr-Feier von Bitterfeld im vergangenen Jahr: die Sommer-Lounge vor der Stadt- und Tourismusinformation. In der Festwoche fanden dort gefeierte Kleinkunst-Aufführungen statt. Die entspannte Atmosphäre kam bei Besuchern hervorragend an, die Plätze waren begehrt. Viele Gäste äußerten damals den Wunsch, dieses Angebot im Sommer dauerhaft zu machen. Nun kehrt die Sommer Lounge tatsächlich zurück – wenn auch nicht als Dauerangebot. Am ersten August-Wochenende können sich die Gäste an zwei hoffentlich lauen Sommerabenden auf gemütliche Loungemöbel, stimmungsvolle Lichterketten und ein Programm, das unterhält und inspiriert, freuen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.