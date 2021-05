„Click&Meet“ ab Mittwoch in Anhalt-Bitterfeld wieder erlaubt

Anhalt-Bitterfeld - Das sogenannte „Click&Meet“ ist in den Geschäften von Anhalt-Bitterfeld ab Mittwoch wieder möglich. Kunden können dann anhand eines vorab vereinbarten Termin Geschäfte besuchen, auch wenn diese keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten.

Grund dafür ist die anhalten niedrige Sieben-Tage-Inzidenz, die an fünf Werktagen in Folge unter der Schwelle von 150 lag. Am Montag lag der Wert sogar bei 104,7. Die Bekanntmachung des Landkreises inklusive der genauen Regeln soll am Dienstag auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht werden.