Classic Sommernacht in Bitterfeld: Warum es neben Jubel auch Trauer gab

Die Musik prägte Bitterfeld - an der Goitzsche, im Stadthafen und vor so vielen Besuchern wie nie zuvor. Mitwirkende und Publikum zollten einer Idee Respekt.

Bitterfeld/MZ - Klassik und Bitterfeld. Es ist eine Beziehung, die passt und an die Bastian Thomas Kohl seit Jahren glaubt. Dreimal gab es die Classic Sommernacht auf dem Bitterfelder Marktplatz. Am Samstag feierte sie Premiere an der Goitzsche - mit mehr als 1.000 Besuchern, mit 85 Künstlern und einem von Daniel Spogis auf den Moment perfekt vorbereitenden Orchester. Der Umzug glückte. Und doch war alles anders.