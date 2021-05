Citröen kommt ins Schleudern und prallt gegen Baum - Fahrer hatte über 1,6 Promille

Friedersdorf - Auf der Umgehungsstraße zwischen Bitterfeld und Friedersdorf ist es am Himmelfahrtstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 57-Jähriger verlor am Donnerstagabend gegen 18 Uhr die Kontrolle über seinen Citroën. Das Auto kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Mann stand unter Alkoholeinwirkung. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten.

Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der 57-Jährige Verletzungen zu. Der Mann wurde in das Bitterfelder Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Am Citroën entstand Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.