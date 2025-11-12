Die Personalie überrascht. Die Autoland GmbH hat sich Dienste eines prominenten Ex-Politikers gesichert. Was die Aufgabe von Christian Lindner sein wird.

Sandersdorf/Berlin/MZ/DPA. - Der frühere FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner wechselt in die Autobranche. Ab Januar wird er stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Autoland AG. Das bestätigte das Unternehmen am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung.

Die Autoland AG gilt als größter markenunabhängiger Automobilhandelskonzern und hat ihre Firmenzentrale in Sandersdorf-Brehna und ihren Firmensitz in Berlin. Lindner soll in seiner neuen Rolle die Bereiche Marketing, Vertrieb und Digitalisierung verantworten. Der 46-Jährige hatte zuletzt seinen Rückzug aus der Politik angekündigt.

Autoland betreibt derzeit 32 Niederlassungen in neun Bundesländern und beschäftigt 1.500 Mitarbeiter. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Autoland einen Rekordumsatz von 890 Millionen Euro mit über 50.000 verkauften Autos. Für 2025 wird erwartet, dass Autoland erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz mit knapp 60.000 verkauften Fahrzeugen erreicht. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mehr als 10.000 Fahrzeuge aus über 30 Automarken sofort verfügbar.

„Christian Lindner ist einer der profiliertesten Verfechter der individuellen Mobilität. Und er ist ein Macher“, sagte Firmengründer Wilfried Wilhelm Anclam in einer Mitteilung. Anclam hatte die Autoland AG 1978 als Ein-Mann-Betrieb in Hannover gegründet. 1990 fokussierte Anclam seine unternehmerischen Tätigkeiten auf Ostdeutschland und baute das Handelsunternehmen vom Standort Sandersdorf-Brehna weiter auf.

Ex-Minister Christian Lindner: Autoland AG „hat der Region viel zu verdanken“

In einer Pressemitteilung der Autoland AG bekannte sich Lindner ausdrücklich zum Standort Sandersdorf-Brehna. „Von hier hat die großartige Erfolgsgeschichte von Autoland begonnen. Das Unternehmen hat der Region viel zu verdanken. Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen aus der Umgebung – sie sind seit Jahren treu an Bord und haben das beeindruckende Wachstum überhaupt erst möglich gemacht“, so Lindner. „Und ich bin mir sicher, dass die bisher gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Behörden sowie den politisch Verantwortlichen im Ort und im Landkreis auch so weitergeführt wird. Auch dank dieser Unterstützung hat sich Autoland als wichtiger Arbeitgeber gerade in Ostdeutschland so erfolgreich entwickeln können.“