Auf der A9 südlich vonDessau hat es am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr mehrere Unfälle gegeben. Die Autobahn wurde voll gesperrt, der Verkehr in Brehna abgeleitet. Auch auf den Umleitungsstrecken staute es sich.

Dessau/BItterfeld/MZ/CZ. - Eine Unfallserie mit insgesamt elf beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitagnachmittag auf der Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Bitterfeld und Thurland ereignet. Dabei wurde eine Person schwer und eine leicht verletzt.

Auslöser der Unfälle war laut Autobahnpolizei gegen 14 Uhr ein Lkw, der in Fahrtrichtung Berlin von der rechten in die mittlere Spur wechselte. Dabei touchierte er einen dort fahrenden Pkw. In der Folge kam es durch ausweichende Fahrzeuge sowie herumfliegende Fahrzeugteile zu zwei weiteren Kollisionen. An der Unfallserie waren insgesamt elf Fahrzeuge beteiligt. Neben dem Laster handelte es sich hierbei um Pkw und Kleintransporter. Die beiden verletzten Personen kamen in ein Krankenhaus.

Die A9 wurde in Richtung Berlin voll gesperrt. Anschließend begann die Bergung der Unfallfahrzeuge. Weil das dauerte, entschied sich die Polizei schließlich dazu, den Verkehr an der Anschlussstelle Bitterfeld von der Autobahn abzuleiten. Gegen 17.30 Uhr teilte die Autobahnpolizei mit, dass man versuchen werde, die im Stau stehenden Fahrzeuge um die Unfallstelle herumzuleiten. Wegen auslaufender Betriebsstoffe sollte dann die Ölwehr zum Einsatz kommen. Wie lange die Sperrung bestehen bleibt, war ungewiss.