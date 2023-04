Wirtschaft in Sachsen-Anhalt CDU-Chef Merz bei Meyer Burger - Solarfirma beklagt Subventionswettbewerb mit China

CDU-Chef Friedrich Merz besucht den Zellenhersteller Meyer Burger in Thalheim. Der hat seine Produktion deutlich gesteigert und will noch weiter wachsen. Was es dafür braucht.