Lars-Jörn Zimmer steht zu der Absage an den Deutschlandfunk-Reporter.

Bitterfeld/MZ. - Warum ist ein Deutschlandradio-Reporter bei der CDU in Bitterfeld-Wolfen nicht gern gesehen? Diese Frage haben sich am Mittwochmorgen diejenigen gestellt, die den Beitrag auf der Internetplattform LinkedIn von Niklas Ottersbach gesehen haben, der für das Deutschlandradio über einen Wahlkampfstand der Christdemokraten in Wolfen-Nord berichten wollte. Doch dazu kommt es offenbar nicht.