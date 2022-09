Burgkemnitz braucht ein Feuerwehrgerätehaus - Fördermittel stehen in den Sternen

Burgkemnitz/MZ - Die Feuerwehrleute in Burgkemnitz halten ihre Einsatzbereitschaft aufrecht - trotz eines Gerätehauses, das sichtbar in die Jahre gekommen ist und von dem Wehrleiter Christian Steudel schon vor Jahren kein schönes Bild malen wollte. Denn Fahrzeughalle, Umkleide und Waschgelegenheit für Frauen und Männer sind im Muldestausee-Ortsteil ein großes Ganzes. „Es ist ein Raum, mehr nicht. Das ist heute nicht mehr tragbar“, so Steudel. Gemeinderäte wie der Mühlbecker Bernd Hieronymus wiesen zudem auf geltende Normen hin: „Die Feuerwehrunfallkasse schaut sehr genau.“ Die Botschaft war klar. Burgkemnitz brauchte in neues Gerätehauses.