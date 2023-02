Der Stadtratsvorsitzende von Raguhn, Jeßnitz, Nils Naumann, tritt zur Wahl für das Amt des Bürgermeisters in Raguhn-Jeßnitz an. Wie der den Wahlkampf plant.

Bürgermeister-Wahl in Raguhn-Jeßnitz - Stadtratschef kündigt seine Kandidatur an

Wahl am 17. September

Raguhn-Jessnitz/MZ/cze - Der Stadtratsvorsitzende von Raguhn, Jeßnitz, Nils Naumann, tritt zur Wahl für das Amt des Bürgermeisters in Raguhn-Jeßnitz an. Das hat der 31-Jährige am Donnerstag mitgeteilt.