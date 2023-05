In Raguhn-Jeßnitz hatte Bürgermeister Bernd Marbach sein Amt Ende März niedergelegt. Nun soll am 18. Juni ein Nachfolger gewählt werden. Das setzt ein ganzes Räderwerk in Bewegung.

Raguhn/MZ - In drei Kommunen des Altkreises stehen in diesem Jahr Bürgermeisterwahlen an: in Bitterfeld-Wolfen, der Gemeinde Muldestausee und in Raguhn-Jeßnitz. Dort wird der Nachfolger von Bernd Marbach (parteilos) bereits am 18. Juni gewählt.