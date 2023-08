Einwohner des Neubaugebietes im Norden Wolfens sind interessiert an dessen Zukunft und bringen bei einem Bürgerdialog auch ihre Probleme zur Sprache. Dabei geht es um desolate Fußwege, Unkraut an den Straßenrändern und eine fehlende Straßenreinigung.

Bürgerdialog über Neubaugebiet findet große Resonanz - So soll Wolfen-Nord entwickelt werden

Aktueller Teilrückbau von „Die Wolfener“: Der lange Block an der Dr.-Otto-Nuschke-Straße wird zweigeteilt und modern ausgebaut.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/MZ - 35.000 Einwohner lebten zur Wendezeit in Wolfen-Nord, heute dürften es noch um die sechseinhalbtausend sein. Eine Entwicklung in fast 35 Jahren, wie sie wohl kein Ortsteil in Bitterfeld-Wolfen erlebt hat. Mit Höhen und Tiefen, Abriss und Rückzug von Menschen – aber auch mit Neuaufbau und Sanierung. Und mit der Schaffung von viel Grün.