Wolfen/MZ - Die Möglichkeit, dass Bitterfeld-Wolfen als erste Kommune in Deutschland einen Oberbürgermeister mit AfD-Parteibuch bekommt, besteht. Henning Dornack hatte die erste Runde der Wahl mit 33,8 Prozent der Wählerstimmen vor Amtsinhaber Armin Schenk gewonnen. Der CDU-Politiker überzeugte 29,1 Prozent der Wähler. Beide treten am kommenden Sonntag, 8. Oktober, in der Stichwahl gegeneinander an.