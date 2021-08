Bundeswehr schickt weitere sechs Internet-Experten - 1.000 Rechner werden neu bespielt

Köthen/Bitterfeld/MZ - Der Landkreis erhält nach dem verheerenden Hackerangriff erneut Unterstützung durch die Bundeswehr. Seit Mittwoch sind sechs weitere Bundeswehrangehörige des Cyber- und Informationsraums (CIR) in Köthen im Einsatz. „Sie unterstützen den Landkreis im technisch-logistischen Bereich“, erklärt Kreissprecher Udo Pawelczyk.

Bereits vor einer Woche war ein erster IT-Experte dieser Einheit eingetroffen. Er konzentriert sich auf die Sicherheit für das neu aufzubauende Datennetz der Verwaltung. „Danach haben wir ein weiteres Hilfegesuch an die Bundeswehr gestellt, das schnell genehmigt wurde“, so Pawelczyk.

Rechner in der Landkreis-Verwaltung werden komplett gelöscht und neu bespielt

Die neuen Helfer seien zunächst bis zum 20. August vor Ort - mit der Möglichkeit, den Einsatz zu verlängern. Sie prüfen alle rund 1.000 Rechner der Landkreisverwaltung auf den noch vorhandenen Datenbestand und mögliche Schadsoftware. Danach werden die Computer komplett gelöscht und neu mit Software bespielt. „Dazu brauchen wir diese Hilfe von Fachleuten, da die Arbeit nur durch unsere Experten allein viel zu lange dauern würde.“ Untergebracht sind die Bundeswehr-Angehörigen im Hotel. Für die Hilfe selbst zahlt der Kreis nichts, er übernimmt aber laut Pawelczyk die Kosten für Unterbringung und Verpflegung.

Parallel dazu haben nun Mitarbeiter des Bereichs Fahrerlaubnis-Angelegenheiten ihre Arbeit in Halle aufgenommen. „Sie arbeiten dort im Zwei-Schicht-System zunächst die Anträge ab, die sich in den vergangenen Wochen angesammelt haben.“ Neue Anträge können Bürger oder auch Fahrschulen in den Bürgerämtern des Landkreises und in der Köthener Kreisverwaltung abgeben oder per Post schicken. „Niemand muss also dafür nach Halle fahren. Die Kollegen dort sind nur in der Bearbeitung tätig, weil diese momentan nur dort möglich ist. Mit der Kundenbetreuung haben sie nichts zutun.“

Landkreis könnte in Kürze wieder einen offiziellen Inzidenzwert haben

Pawelczyk macht außerdem Hoffnung, dass in Kürze wieder ein offizieller Sieben-Tage-Inzidenzwert veröffentlicht wird. Die dazu nötige Fachanwendung „Survnet“ befinde sich im Probebetrieb. Denn es handele sich ja - wie derzeit bei allen Anwendungen im Notnetz - nur um eine Zwischenlösung. Hier müsse geprüft werden, ob alles funktioniert und die Daten verschlüsselt an das Robert-Koch-Institut übermittelt werden. Erste Daten sind dort offenbar schon angekommen. So veröffentlichte das RKI am Mittwoch einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 0,6. „Der ist aber irreführend“, so Pawelczyk. Dort seien noch nicht alle Fälle berücksichtigt.