Bundeswehr kommt zur Kommandoübergabe wieder auf den Bitterfelder Marktplatz

Soldaten nehmen auf dem Markt in Bitterfeld Aufstellung.

Bitterfeld/MZ - Die Stadt Bitterfeld-Wolfen erlebt zum zweiten mal in ihrer Geschichte ein feierliches militärisches Zeremoniell. Die Kommandoübergabe der Pateninspektion findet am Mittwoch, 1. September, ab 18.30 Uhr auf dem Marktplatz in Bitterfeld statt. Die Veranstaltung ist laut Angaben der Stadtverwaltung öffentlich. „Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Gäste von Bitterfeld-Wolfen sind herzlich eingeladen“, heißt es weiter.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ist Ehrengast

Prominentester Gast der Kommandoübergabe der III. Inspektion der Unteroffizierschule des Heeres im sächsischen Delitzsch ist Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Zu den Soldaten und Einwohnern sprechen außerdem Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) und der Kommandeur der Schule, Oberst Axel Hermeling. Besucher des Appells dürfen sich zudem auf Militärmusik freuen. Die Übergabe, zu der mehrere Hundert Bundeswehrangehörige aufmarschieren werden, wird von Musikern des Luftwaffenmusikkorps Erfurt begleitet.

Auf welcher Route die Soldaten zum Marktplatz marschieren, ist bisher nicht bekannt. Beim letzten vergleichbaren Appell im April 2019 zog der Tross aus Richtung Stadthafen am Goitzschesee zum Bitterfelder Rathaus. Aufgrund der andauerenden Bauarbeiten in der Mühlstraße ist das diesmal ausgeschlossen.

In der Bitterfeld-Wolfener Stadtverwaltung ist die Freude über den Bundeswehrappell groß

In der Bitterfeld-Wolfener Stadtverwaltung ist die Freude über den Bundeswehrappell groß. OB Armin Schenk erinnert daran, dass zwischen Stadt und III. Inspektion und dem Stammpersonal der Schule seit Jahren patenschaftliche Beziehungen bestehen. Es gibt zudem zahlreiche gemeinsame gesellschaftliche Veranstaltungen, die von Besuchen in Schulen und Kindereinrichtungen bis hin zu Kranzniederlegungen oder Sportveranstaltungen reichen.

In Erinnerung geblieben ist in der Stadt aber auch die schnelle Hilfe der Bundeswehr bei der Flutkatastrophe im Jahr 2002.