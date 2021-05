Bundesstraße 100 nach Rohrbruch in Gossa voll gesperrt

Die B100 musste in Gossa voll gesperrt werden.

Gossa - Nach einem Wasserrohrbruch am Dienstag ist die B100 in Gossa voll gesperrt. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. In den Mittagsstunden laufen die Schachtarbeiten, um die Leckstelle der Trinkwasserleitung freizulegen.

Inwieweit die Straße durch das Unterspülen beschädigt ist, konnte zunächst nicht gesagt werden. Durch das Abstellen der Wasseleitung können aber einige Orte der Gemeinde Muldestausee nicht mit Trinkwasser versorgt werden. Die Midewa hat Wasserwagen aufgestellt und verteilt große Flaschen mit Trinkwasser. (mz)