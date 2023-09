In der Brehnaer Straße in Bitterfeld wird eine private Grundstückszufahrt errichtet. Warum das die Bundesstraße 100 zum Nadelöhr macht und wie lange die Behinderungen dauern.

An der Baustelle der B 100 in Bitterfeld wird der Verkehr per Ampel geregelt.

Bitterfeld/MZ/cze - Die Bundesstraße 100 in Bitterfeld wird für fast zwei Wochen zum Nadelöhr. Autofahrer sind in der Nähe des Einkaufszentrums Bitz in der Brehnaer Straße am Montagmorgen von einer halbseitigen Sperrung überrascht worden. Es bildeten sich kurze Warteschlangen in beiden Richtungen.