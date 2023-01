Neues Angebot im Goitzsche Klinikum Bücher rollen in Bitterfeld ab sofort zum Patienten

Im Klinikum des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen soll der Lesestoff mit einer neuen Bibliothek künftig nicht so schnell ausgehen. Was an der kleinen Neuanschaffung ganz besonders ist.