Bobbau/MZ - Zahlreiche Bobbauer haben sich am Tag der Deutschen Einheit am Wahrzeichen des Ortes, dem Wasserturm, getroffen, um den Feiertag würdig zu begehen. Bei Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Bier wurden Erinnerungen ausgetauscht und an den Tag gedacht, an dem aus zwei Nationen wieder ein deutscher Staat geworden ist.