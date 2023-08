Im Badezimmer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bitterfelder Straße in Wolfen ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr war in der Bitterfelder Straße in Wolfen gefordert.

Wolfen/MZ - Im Badezimmer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bitterfelder Straße in Wolfen ist am Dienstag gegen 21.30 Uhr ein Brand ausgebrochen. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.