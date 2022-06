Brehnaer Tagungshotel am Outlet-Center will mit neuem Namen und frischem Design durchstarten

Brehna/MZ - Neuer Name, alte Stärke, so könnte man die Veränderung im und am Tagungshotel in Brehna benennen. Das zum Portfolio von Orange Hotels & Resort gehörende Hotel trägt nun den Namen Best Western Parkhotel Brehna-Halle und ist bereits das dritte Hotel, mit dem die deutsche Hotelgruppe Orange Hotels & Resort auf das weltweite Netzwerk der BWH Hotel Group vertraut. Das wurde nun in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

