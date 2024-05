Seit 29 Jahren verbindet Brehna eine enge Partnerschaft mit Semoy. Beim diesjährigen Treffen in Frankreich ging es mit mehreren Aktionen vor allem um das gemeinsame Europa.

Brehnaer sind begeistert von den Erlebnissen in ihrer französischen Partnerstadt Semoy

Wiedersehen in Frankreich

Die Begeisterung beim Treffen der Städtepartner in Semoy ist allen anzusehen. Die Teilnehmenden haben gemeinsam viel erlebt.

Brehna/MZ. - Noch tief beeindruckt von den vielen Erlebnissen in Semoy, sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Partnerschaftstreffens nun wieder zu Hause in Brehna. Jährlich im Wechsel treffen sie sich in einem der beiden Länder: Diesmal fuhr eine Delegation mit Erwachsenen sowie Kindern und Jugendlichen wieder nach Frankreich.