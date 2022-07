Brehnaer erkennt in der Zeitung seinen ehemaligen Lehrer wieder - und besucht ihn

Hermann Klingler aus Brehna hat in einem MZ-Bericht über das 70. Ehejubiläum seinen ehemaligen Berufsschullehrer wiedererkannt. Zwischen Schüler und Lehrer kommt es sofort zu einem regen Erfahrungsaustausch.

Muldenstein/MZ - Die Wiedersehensfreude ist groß - auf beiden Seiten. Kurt Deistler aus Muldenstein, der vorige Woche mit seiner Frau Ingrid nach 70 Ehejahren das seltene Fest der Gnadenhochzeit feiern konnte, hat Besuch bekommen. Zu Gast ist Hermann Klingler aus Brehna. Er hatte den Zeitungsbericht über das Jubel-Paar gelesen und in dem mittlerweile 99-jährigen Deistler seinen ehemaligen Berufsschullehrer in der Wolfener Filmfabrik erkannt. Der nun ebenfalls schon 82-Jährige nahm daraufhin Kontakt zur MZ auf und so kam es nach vielen Jahrzehnten zu der Begegnung zwischen Lehrer und Schüler.