Brehnaer Center „Halle Leipzig The Style Outlets“ verkürzt Öffnungszeiten ab Dienstag

Das Brehnaer Einkaufszentrum „Halle Leipzig The Style Outlets“ ist nicht nur bei Schnäppchenjägern beliebt.

Brehna/MZ - Das Brehnaer Einkaufszentrum „Halle Leipzig The Style Outlets“ hat bekannt gegeben, dass die Öffnungszeiten des Centers ab heute und „bis auf weiteres“ verkürzt werden. „Aufgrund der Einsparmaßnahmen bei Strom und Wärme für unser Center werden wir unsere Öffnungszeiten anpassen“, heißt es in einer Mitteilung. Ab sofort öffnet das Einkaufszentrum von Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 19 Uhr.

In den sozialen Medien sorgte der Schritt sowohl für Kritik und Verständnis. „Armes Deutschland, Hauptsache die AKWs abschalten, damit der Strom knapp bleibt“, kommentierte ein Facebook-Nutzer. „Diese Öffnungszeiten reichen vollkommen aus“, hielt ein Nutzerin dagegen.