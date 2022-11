Brauchtumsmittel in Sandersdorf-Brehna: Ortschaftsrat Roitzsch debattiert Vereinsförderung

In Sandersdorf-Brehna gibt es keine Satzung zur Verteilung von Brauchtumsmitteln. Was Bürgermeisterin Steffi Syska daran kritisiert.

Roitzsch/MZ - Wie können Vereine gerecht und ihrem Bedarf angemessen gefördert werden? Das ist am Dienstag im Roitzscher Ortschaftsrat lebhaft diskutiert worden. Anlass war die Frage, welche Ehrenamtlichen wie viel Geld aus den Brauchtumsmitteln, die die Ortschaft jährlich von der Stadt Sandersdorf-Brehna bekommt, beantragen und erhalten können. Anders als etwa in Bitterfeld-Wolfen oder Muldestausee existiere in der Stadt keine Satzung dafür, wie Brauchtumsmittel verteilt werden sollen, erklärte Ortsbürgermeister Mario Willer (Unabhängiges Bündnis) den Anwohnern.