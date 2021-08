Brandstifter sorgt in Roitzsch für Unruhe - Feuerwehr immer öfter gefordert

Roitzsch/MZ/chf - Geht ein Feuerteufel um in Roitzsch? Seit einiger Zeit scheint es ganz so. Immer wieder heult die Sirene, wie Ortsbürgermeister Mario Willer (UB) erklärt. Denn immer wieder brennt es hier und da. Dabei handelt es sich nicht um ausgedehnte oder schwere Brände, sondern eher um kleinere Feuerausbrüche.

So standen, wie Ortswehrleiter Marvin Schubert erklärt, in den vergangenen Tagen unter anderem 20 Quadratmeter Gras in Flammen sowie eine Hecke, eine Gartenlaube brannte und den neuesten Ausbruch gab es am Wochenende in der Roitzscher Hermann-Schlittgen-Straße, wo drei Abfalltonnen in Flammen standen. Die Brände, registriert die Feuerwehr, brechen meist nachmittags oder abends aus. „Wir haben an manchem Tag sogar zwei bis drei Einsätze“, so Schubert. Die Roitzscher Wehr führt inzwischen die Einsätze zusammen mit der Petersrodaer Wehr durch. Beide haben das Ausrücken entsprechend koordiniert.

Die Kripo hat sich der Sache in Roitzsch angenommen und ermittelt. Offenbar sieht das Ganze nach Brandstiftung aus. Die Beamten gehen Hinweisen von Zeugen nach.