15.000 Euro Schaden Brand in Mehrfamilienhaus in Wolfen - Feuer bringt Wasserleitungen zum Platzen

Ein Brand hat in der Nacht zum Sonntag in der Franz-Mehring-Straße in Wolfen einen Sachschaden von mindestens 15.000 Euro verursacht. Die Feuerwehr fand im Keller mehrere Glutnester.