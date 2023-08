Einsatz am Dienstagabend Brand im Dachstuhl einer Scheune in Bitterfeld - Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Zu einem Löscheinsatz in einem Gebäude sind am Dienstag zwei Feuerwehren ausgerückt. Um 19.07 Uhr wurden unter dem Stichwort „Dachstuhlbrand“ zuerst die Kameraden der Bitterfelder Feuerwehr in die Sommerstraße von Bitterfeld gerufen.