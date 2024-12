Greppin. - Aus bislang unbekannter Ursache ist in einer Gartenanlage in der Auenstraße in Greppin am Dienstag gegen 20 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

Laut Polizei wurden dabei zwei Nebengelasse beschädigt. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr habe diese ein Übergreifen der Flammen auf eine Gartenlaube in der Nähe verhindert können.

Die Schadenssumme werde auf einen Betrag in Höhe von rund 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an, heißt es.