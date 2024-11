Was hat es mit dem ausgebrannten Transporter in Wolfen auf sich? Klar ist jedoch, es war Brandstiftung. Die Polizei sucht Zeugen.

Brand auf Lidl-Parkplatz in Wolfen wirft Fragen auf: Transporter hatte schon länger dort gestanden

Transporterbrand in Wolfen

Wolfen/MZ. - Samstagnacht hatte die Feuerwehr um 2.46 Uhr in Wolfen ausrücken müssen, weil es auf dem Lidl-Parkplatz in der Leipziger Straße brannte. Ein Mercedes-Transporter, voll beladen mit Heu, stand in Flammen. Nun ermittelt die Polizei offiziell wegen Brandstiftung.