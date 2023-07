Konzept für Brachfläche Wird eine alte City-Wunde geheilt? Das plant die Neubi am Plan in der Bitterfelder Innenstadt

Die Brache an der Straße Plan in Bitterfeld soll bebaut werden. Die Neubi hat konkrete Vorstellungen. Nun hat der Ortschaftsrat die erste Hürde beseitigt. Was geplant ist.