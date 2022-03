Boxer der SG Chemie Wolfen haben sich eine neue Anlage für das Training gebaut

Wolfen/MZ - Es sind fast zwei Jahre vergangen, seit die ersten Arbeiten am Sportplatz der ehemaligen Nordpark-Schule in Wolfen-Nord begonnen haben. Damals hatten die Sportler um Übungsleiter Torsten Audorf die Vision einer Freilufttrainingsanlage. Jetzt ist sie umgesetzt und der Platz wird langsam eng. „Vielleicht erweitern wir uns noch platzmäßig“, sagt er. Aber das sei noch nicht in Sack und Tüten.

Was allerdings bis jetzt geklappt habe, sei die prima Mitarbeit der Sportler an sich und die Spendenbereitschaft von regionalen Firmen, sagt Audorf. Jeder tue das, was er könne und da man viele handwerklich begabte Mitstreiter habe, sei das sehr gut. Alles könne man natürlich nicht nur mit Engagement und Muskelkraft realisieren, weiß er. Denn gerade jetzt, wo alles teurer werde, seien finanzielle Mittel wichtig. „Um so mehr freuen wir uns, dass das Taxiunternehmen Thiemicke aus Wolfen an dieser Stelle geholfen hat“, sagt der Übungsleiter. Mit diesem Geld sei es möglich geworden, neue Trainingsgeräte zu kaufen.

„Wir haben jetzt an 20 Stationen die Möglichkeit, die Kraft und auch Geschicklichkeit zu trainieren“

Und am Sonntag war es dann soweit. Auf dem Platz wurde gebohrt, geschraubt und zusammengebaut, bis alles fertig war. „Wir haben jetzt an 20 Stationen die Möglichkeit, die Kraft und auch Geschicklichkeit zu trainieren“, freut sich Audorf. Und fügt an: „Das ist alles aber nur für die Mitglieder unserer Sportgemeinschaft.“ Wer wolle, könne gern auch Teil dieser prima Truppe werden. Ein Probetraining sei natürlich möglich. Da würde sich zeigen, ob man mit den Geräten umgehen könne. Denn solche, wie in einem Fitnessstudio, seien es auf keinen Fall. „Es handelt sich zum Beispiel um ausgediente Autoreifen oder eine so genannte Slackline, auf der man balancieren kann“, beschreibt er die Anforderungen.

Torsten Audorf (rechts) ist der Übungsleiter der Sportler. (Foto: Kehrer)

Dass diese recht hoch sind, davon konnte sich auch der ehemalige Boxer Timo Hoffmann, genannt „Die Deutsche Eiche“, überzeugen, als er anlässlich eines Besuchs mit dem großen Vorschlaghammer gegen eine Reifenstapel schlug. „Es ist eine schöne und auch anspruchsvolle Anlage, die sich die Sportler hier geschaffen haben“, so Hoffmann.

Mit dieser neuen gesponserten Anlage sei aber noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht

Damit auch alles ohne Probleme und vor allem verletzungsfrei abläuft, habe man sich vom Tüv Rat geholt, der auch umgesetzt wurde. „Wir wollen ja nicht, dass durch ein Fehler unsererseits jemand zu Schaden kommt“, sagt Audorf für sich und seine 20 Sportler. Mit dieser neuen gesponserten Anlage sei aber noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, wissen alle. Als nächstes sei eine Beleuchtung geplant, die das Trainieren auch in der dunklen Jahreszeit möglich mache.