„Boot in Seenot“ auf der Goitzsche - Feuerwehr muss Tretboot-Besatzung retten

Mühlbeck/MZ/MM - „Person in Not, Boot in Seenot“: So lautete die Meldung, die die Kameraden der Wehren aus Pouch, Muldenstein, Friedersdorf und Mühlbeck am Montagabend um 18.30 Uhr alarmierte. Durch den starken Wind war ein Tretboot in Not geraten.

„Wir haben das Ufer an der Bitterfelder und Mühlbecker Seite abgesucht und keine Hinweise auf ein havariertes Boot gefunden“, sagte Einsatzleiter Thomas Arlt. Alle Wehren mit einem Boot seien im Einsatz gewesen. „Stellweise waren die Wellen ganz schön hoch, so dass man mit einem kleinen Boot schon Probleme hätte bekommen können“, so der Einsatzleiter.

Dass die drei Erwachsenen in der Zwischenzeit schon von Mitarbeitern der Wakeboard-Anlage unversehrt an Land geholte werden konnten, war den Feuerwehrleuten in dieser Zeit nicht bekannt. „Da hat etwas mit der Kommunikation nicht geklappt“, sagte Arlt. Von Seiten eines Mitarbeiters der Wassersportanlage an der Poucher Seite des Goitzschesees wurde der Sachverhalt bestätigt. „Wir haben die Leute sicher ans Ufer holen können“, so der Mitarbeiter.

„Die drei Personen hatten aber auch viel Glück im Unglück“, so die Feuerwehr. Wäre der Sturm von Land gekommen, hätte es passieren können, dass das Boot auf den See hinausgetrieben wird. Dann hätte noch viel Schlimmeres geschehen können, so die Feuerwehrleute.