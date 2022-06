Boot in Not in Bitterfeld: Feuerwehr rettet Tretboot

Bitterfeld/MZ - Alarm an der Goitzsche: Am Sonntagnachmittag rückten die Kameraden der Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen aus, weil ihnen ein Boot in Not gemeldet wurde. Das teilte Bitterfeld-Wolfens stellvertretender Stadtwehrleiter Sebastian Gries mit. Verletzt wurde niemand.

Gegen 16 Uhr rückten die Kameraden mit mehreren Fahrzeugen und Booten aus. Vor Ort fanden sie ein manövrierunfähiges Tretboot vor, das sie zur Marina schleppten. Gefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.