Booster-Impfung abgeholt: Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin will Vorbild sein

Sandersdorf-Brehna/MZ - Sandersdorf-Brehnas neue Bürgermeisterin Steffi Syska will mit guten Beispiel vorangehen und hat sich am Montag zur Wiedereröffnung des Impfzentrums der Stadt eine Booster-Impfung gegen das Corona-Virus geben lassen: „Auch wenn jeder frei entscheiden kann, so möchte ich zeigen, dass es mir besonders wichtig ist, auch nach der Grundimmunisierung das Angebot der Auffrischungsimpfung wahrzunehmen“, sagte Syska vorab. „Damit wir wieder über die Zukunft unserer Stadt diskutieren können und nicht über die tägliche Intensivbettenbelegung.“

Das städtische Impfzentrum im Paul-Othma-Haus (Am Sportzentrum 19, 06792 Sandersdorf-Brehna) hat am Montag um 8 Uhr seine Pforten eröffnet und bleibt zunächst bis zum 7. Dezember geöffnet. Weitere Impftermine sollen am 13. und 14. Dezember folgen - dann im Sport- und Kulturzentrum Brehna.

Die Termine vergibt die Stadt über eine Hotline unter 03493/80186. Weitere Infos gibt es auf der Webseite der Stadt.