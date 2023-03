Feuerwehrleute im aktiven Dienst sorgen für Sicherheit in der Stadt und sind eine Säule des Gemeinwesens. Ihr Einsatz zahlt sich in Zörbig in barer Münze aus. Ein Prämienpunktesystem wird der Schlüssel zum Erfolg.

Zörbig/MZ - Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr wird in der Stadt Zörbig extra gewürdigt. Das haben die Mitglieder des Stadtrates mit großer Mehrheit entschieden. Rückwirkend zum 1. Januar gilt für die Kameraden der Einsatzabteilung in allen Ortswehren ein Prämiensystem, das jedem einzelnen Feuerwehrmann einen Bonus von bis zu 500 Euro im Jahr in Aussicht stellt.