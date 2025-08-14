Bobbau/MZ. - Der Bobbauer Wasserturm wird am Samstag, 16. August, ab 10 Uhr, wieder zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Wettkampfes: Der 8. Firefighter Stairrun bringt Feuerwehrteams aus ganz Deutschland zusammen.

Neben bekannten Gesichtern aus der Region – darunter Bobbau, Jeßnitz, Wolfen, Zörbig und Meinsdorf – haben auch weitere Mannschaften Sachsen-Anhalt sowie Teams aus Baden-Württemberg, Bayern und Brandenburg zugesagt. Mit dabei sind sowohl erfahrene Stairrun-Teilnehmer als auch Neulinge, die sich erstmals der besonderen Herausforderung stellen.

Organisator Matthias Streich, selbst aktiver Läufer im Team von Florian Bobbau, erklärt den Ablauf: „Immer zwei Läufer treten parallel gegeneinander an. Ziel ist es, die 189 Stufen im Wasserturm so schnell wie möglich zu erklimmen und wieder hinabzusteigen – und das nicht in Sportkleidung, sondern in voller Einsatzmontur.“ Das bedeutet rund 30 Kilogramm an Ausrüstung. Zusätzlich trägt einer der beiden Starter einen 15 Kilogramm schweren Wasserkanister oder einen zusammengerollten Feuerwehrschlauch. Diese Kombination macht den Wettbewerb zu einem echten Härtetest für Ausdauer, Kraft und Teamarbeit.

Die schnellsten Duos schaffen die Strecke in unter acht Minuten. Doch beim Firefighter Stairrun zählt nicht nur die Geschwindigkeit. Auch Taktik, Abstimmung und mentale Stärke entscheiden darüber, wer am Ende die Nase vorn hat.

Zuschauer können den Läufern hautnah zusehen, wenn sie den Turm bezwingen und anschließend erschöpft, aber stolz im Zielbereich ankommen. Die Bobbauer Feuerwehr bietet Gegrilltes und Getränke. Für die jüngsten Besucher gibt es eine Hüpfburg.