Bobbauer Sporthalle ist zum 60. Jubiläum frisch saniert worden

Bobbau/MZ - Nationales Aufbauwerk (NAW) war in den Jahren der DDR so etwas wie ein Zauberwort. Die Menschen wurden aufgefordert, bei großen Bauprojekten mit zuzugreifen und sie taten es. Der Kulturpalast in Bitterfeld ist ein großes Zeichen dafür, was die Frauen und Männer in ihren NAW-Stunden geleistet haben.

Etwas kleiner, aber ein für die Bobbauer genauso wichtiges Bauwerk ist die Sporthalle in der Schenkstraße. 1961 wurde sie gebaut und dient heute noch als Übungs- und Wettkampfstätte für die unterschiedlichsten Vereine. Nach 60 Jahren kommt aber auch das beste Bauwerk in die Jahre, so dass jetzt saniert werden musste.

Gemeinsam mit der Stadt Bitterfeld-Wolfen haben sich die Sportler ans Werk gemacht und die Halle wieder in ein Schmuckstück verwandelt. So hätten zum Beispiel die Badmintonspieler des Sportvereins Anhalt Bobbau den alten Parkettboden entfernt und entsorgt, sagte Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) anlässlich einer kleinen Feierstunde zur Übergabe der Halle an die Sportler. „Das hat uns als Stadt sehr viel Geld gespart“, so Schenk.

Bereits in den Vorjahren hatte man rund 25.000 Euro für die Werterhaltung des gesamten Gebäudes investiert. So wurden die Heizung, der Einbau einer Prallwand, die malermäßige Instandsetzung und die Umgestaltung der Fensterfront realisiert. In diesem Jahr waren es sogar 31.500 Euro, welche die Halle in einen Zustand versetzt haben, um weiterhin Sport zu treiben und Wettkämpfe mit anderen Vereinen auszurichten.

Seit 60 Jahren steht die Halle in Bobbau den Sportlern zur Verfügung. (Foto: André Kehrer)

Die Halle ist für viele Vereine in Bobbau ein wichtiges Bauwerk

Da die Halle aber nicht nur von den großen und kleinen Badmintonspielern genutzt wird, ist sie für Bobbau ein wichtiges Bauwerk. Ob Line-Dancer, der RBSSV mit dem Reha-Sport, die Kreisvolkshochschule, die Arbeiterwohlfahrt oder die Volleyballer des WSG 78: Allesamt nutzen die Räumlichkeiten, um Sport zu treiben. Nicht zu vergessen sind dabei die Kleinsten aus den Kitas „Pumuckl“ und „Spatzennest“, die sportlich aktiv sind.

Für Bobbaus Ortsbürgermeister Matthias Berger (CDU) ist das ein Zeichen dafür, dass sich die Menschen bei der Gestaltung ihrer Stadt einbringen wollen. Besonders sprach er dabei die Jüngsten der Badmintonspieler an, welche an der symbolischen Übergabe teilgenommen hatten.

„Wir machen das alles für euch und natürlich für die Stadt“, sagte Berger in der Hoffnung, damit die so genannten weichen Standortfaktoren zu verbessern und noch mehr Menschen dazu zu bewegen, ihren Wohnsitz in unsere Region zu verlegen. Der Sport als Teamarbeit spiele dabei eine sehr wichtige Rolle, betonte Berger, der selbst als Handballtrainer die Jugend unter seine Fittiche genommen hat. Und dass Bobbau schöner wird, ist ihm besonders wichtig.

Doch nicht nur sportlich gesehen ist die Halle für Bobbau wichtig. Auch Feierlichkeiten können hier durchgeführt werden. Der nächste Höhepunkt für ist für den 5. und 6. Dezember geplant. An beiden Tagen wird Urte Blankenstein, besser bekannt als Frau Puppendoktor Pille, in Bobbau gastieren und Kindern wie Erwachsenen in speziell auf das Alter der Besucher zugeschnittenen Programmen Spaß bereiten. Ihr Motto: „Habt ihr Kummer, habt ihr Sorgen...“