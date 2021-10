Bobbauer schreiben Wünsche auf - Neue Bäume werden im Streuobstgarten gepflanzt

Bobbau/MZ - In gemütlicher Runde bei Essen und Trinken kommt man am besten ins Gespräch. Das war die Grundidee des ersten Bürgerbrunches, der am Einheitstag in Bobbau stattfand. Der Titel „Zukunftswerkstatt Bobbau und Siebenhausen“ gab dafür inhaltlich die Richtung vor. „Und dieses Experiment ist wahrlich gelungen“, zieht Ortsbürgermeister Matthias Berger (CDU) nun eine erste Bilanz.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, auch aus Wolfen-Nord, sind zum Brunch gekommen und haben mit selbst gemachten Salaten, Kuchen, Obst und Gemüse zum Gelingen beigetragen. Zudem gab es Steaks und Würstchen vom Grill. Im Gespräch entstanden so manche Ideen, wie man noch besser zusammenleben will. So hatte die Gemeinde auf die Tischdecken Fragen drucken lassen, die fleißig beantwortet wurden. „Es ging darum, was die Leute an Traditionen und Festen erhalten möchten, was ihnen fehlt und wie sie sich informieren“, erklärt Berger.

In den Antworten sei deutlich geworden, dass das Dorfgemeinschaftsleben unbedingt erhalten und ausgebaut werden soll. Eine wichtige Rolle nähmen dabei die Feuerwehr samt dem Verein Florian Bobbau, aber auch der Heimatverein ein. Informationen über ihren Heimatort bekommen die Einwohner zum einen durch Printmedien, zunehmend aber auch über elektronische Medien. „Deshalb wollen wir die Internetseite des Heimatvereins überarbeiten“, sagt Berger. Weitere Anregungen können bis 31. Oktober über www.Geschichte-n-bewahren.de und www.bobbau.info oder in der Ortsbürgermeister-Sprechstunde, donnerstags von 14 bis 17 Uhr im Wasserturm, abgegeben werden.

Zugleich wurde schon beim Brunch in den Ort investiert. So haben Kinder je einen Apfel-, Pflaumen- und Birnenbaum in dem 1947 angelegten Streuobstgarten am Wasserturm gepflanzt. Dort wachsen noch viele alte Sorten. Um sie zu erhalten, sollen im Winter mit dem Pflanzenhof Voigt aus Priorau Reißer entnommen und neu gepfropft werden. „So wollen wir den Garten erhalten und auch für Veranstaltungen nutzen“, sagt Berger. Gepflegt würden die alten und neuen Bäume von der Familie Voigt. Außerdem wurden unter den Besuchern 800 Blumenzwiebeln verteilt. Durch sie sollen Bobbau und Siebenhausen im Frühjahr aufblühen. Und 2022 soll der Bürgerbrunch wiederholt werden.