In der Siebenhausener Straße in Bobbau steht eine Gartenlaube in Vollbrand. Die Inhaberin schläft dort und wird durch den Rauch geweckt. Rettungskräfte versorgen sie.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bobbau/MZ/ung - Ein Feuer ist in der Nacht zum Sonnabend in einer Gartenlaube in der Siebenhausener Straße in Bobbau ausgebrochen. Das Gebäude brannte bereits in voller Ausdehnung, als Feuerwehr und Polizei gegen 5 Uhr zum Einsatzort gerufen wurden und dort eintrafen.