In Wolfen sollen mit Naturoasen experimentiert werden. Der Ortschaftsrat Wolfen verschiebt Entscheidung jedoch um einen Monat.

Blühstreifen könnten im nächsten Jahr in Wolfen als Pilotprojekt angelegt werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/MZ. - Es ist ein überraschender Vorstoß: Die Fraktion Pro Wolfen will in Wolfen Blühstreifen und eine Blühwiese anlegen. Mit diesen beiden Pilotprojekten will man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Einerseits soll das Stadtbild verbessert und andererseits der Pflegeaufwand für die Stadt minimiert werden.