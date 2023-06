Großeinsatz am Dienstag Blitz legt Firma in Schrenz lahm - Produktionshalle muss nach Schwelbrand evakuiert werden

Ein kräftiges Gewitter hat am Dienstag für einen Schwelbrand in der Schrenzer Firma Contall. Dutzende Feuerwehren rückten an. Es bestand Explosionsgefahr.