Zörbig/MZ. - Nach einer Unfallflucht in Zörbig sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Ein 16-Jähriger schob am Freitag, 24. Mai, gegen 13.30 Uhr sein Fahrrad auf Höhe der Feuerwehrstraße über die Radegaster Straße. Dabei wurde er von einem blauen VW-Kleinwagen erfasst, dessen Fahrerin in Richtung Lindenstraße unterwegs war. Durch den Aufprall stürzte der Jugendliche, blieb jedoch unverletzt. Der Schaden an seinem Fahrrad beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Nutzerin des VW kam ihrer Wartepflicht nicht nach, sondern verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Nun sucht die Polizei Zeugen des Verkehrsunfalls.

Sachdienliche Angaben zur Identität der Fahrzeugführerin beziehungsweise zu ihrem VW nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter Tel.: 03493/30 10 oder per Mail efst.prev-abi(at)polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.