2023 wurde der „Blaue Pfad“ eingeweiht. Ein Leitsystem, das Besucher von der Goitzsche in die Innenstadt führen soll. Wie es angelaufen ist und womit es zu kämpfen hat.

„Blauer Pfad“ in Bitterfeld: Das Projekt steht auf dem Prüfstand

Tourismus an der Goitzsche

Der "Blaue Pfad" führt Besucher der Stadt von der Marina am Bernsteinsee zur Touristeninformation in der Innenstadt.

Bitterfeld/MZ. - Farbige Punkte und Striche aus Thermoplastik, die Besucher von der Goitzsche in die Innenstadt führen: Der „Blaue Pfad“ wurde 2023 eingeweiht und reicht von der Marina am Bernsteinsee bis zur Tourismusinformation. Das Leitsystem, das an einigen Stellen durch Fragen und spielerische Elemente aufgelockert wird, soll Touristen zeigen, dass auch die Bitterfelder Innenstadt einen Besuch wert ist – und dabei Einzelhandel und Gastronomie unterstützen.