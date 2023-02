Seit fast fünf Jahren träumt man in Bitterfeld vom Tierpark. Nun soll der Traum Wirklichkeit werden. Doch für die Aufwertung der Anlage in der Grünen Lunge müssen weitere Wildtiere angeschafft werden. Was sonst noch alles fehlt.

Bitterfelds Tiergehege will schon in diesem Jahr zum Tierpark werden - Was noch getan werden muss

Bitterfeld/MZ - Fast fünf Jahre ist der Plan alt – nun soll er Wirklichkeit werden. Das Bitterfelder Tiergehege in der Grünen Lunge will Tierpark werden. Und das noch in diesem Jahr. Das bestätigt Thomas Ehrlich vom betreibenden Verein PePe-activ. Seit 2019 wird an dem Plan gearbeitet. Aus der Stadt gibt es viel Unterstützung für das Vorhaben.