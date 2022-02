Bitterfelder trauen sich nach 25 Jahren und wählen ein besonderes Datum

Birgit Hoppe und Thomas Karbaum heiraten am 22.2.2022 um 12 Uhr im Standesamt. Eigentlich könnten sie schon Silberhochzeit feiern.

Bitterfeld/MZ - Birgit Hoppe (57) steht nicht auf Schnapszahlen. Und auf Schnaps schon gar nicht. Eher auf Thomas. Thomas Karbaum (58). Er ist der eine für immer und ewig. Die Liebe auf den ersten Blick haben beide 25 Jahre geprüft. Jetzt wird es offiziell. Der schönste Tag in ihrem Leben sollte deshalb ein besonderes Datum haben. Jetzt ist er da, um endlich ja zu sagen: am 22.2.2022 um 12.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

„Eigentlich könnten wir auch schon Silberhochzeit feiern“, lacht die Braut, die sich nun traut. Zwei Fliegen auf einen Streich sorgen bei Birgit Hoppe für Schmetterlinge im Bauch - die flattern bereits seit 25 Jahren. Vor einem Vierteljahrhundert haben sie sich kennengelernt. An ihrem Arbeitsplatz. Der befindet sich in den Werkstätten des Diakonievereins Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhainichen. „Irgendwie war es Schicksal“, was sie zusammenführte. Seitdem sind sie unzertrennlich und füreinander da - eben ein Paar.

„Birgit hat Pfeffer. Thomas ist der Ruhepol in der Beziehung“, verrät Trauzeugin Sabrina Birkner vor dem Standesamt in Bitterfeld. Und sie hätten es nun endlich gewagt. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Vielleicht ein wenig zu lange, findet Sabrina Birkner. „Wir mussten ganz schön warten.“ Wir, das sind auch Susanne (6) und Sebastian (10). Das Blumenmädchen und der Ringeüberbringer freuen sich, dabeisein zu dürfen. „Tante Birgit und Onkel Thomas gehören zusammen“, finden wohl nicht nur Susanne und Sebastian.

Hoppe-Karbaum wird die Braut künftig heißen. Da müsse sie sich erstmal dran gewöhnen. Zeit sei dafür noch genug. Noch mal 25 Jahre. „Wenn das klappen würde, ich wäre glücklich“, plaudert die Bitterfelderin. „Eine Zugabe wäre auch nicht schlecht“, darauf hofft sie. Doch manchmal weicht das private Glück dem Alltag. „Ich sitze im Rollstuhl.“ Birgit Hoppe ist seit ihrer Geburt behindert, auf das Fortbewegungsmittel angewiesen. Aber das sei kein Problem mehr. „Damit lebe ich. Ich muss es.“

Eher ein Problem habe sie mit Menschen, die nicht verstehen wollen. Die strengen die 57-Jährige manchmal an. Dann kommen Sprüche wie: „Du bist zu blöd zum Einparken.“ Die müsse sie sich anhören. Sie treffen dann auch mitten ins Herz.

Traum vom Musical geht vielleicht in Erfüllung

Aber jetzt schlägt ihr Herz im Dreivierteltakt. „Ich bin wunschlos glücklich.“ So sieht es auch der Gemahl. „Ich habe meine Traumfrau geheiratet.“ Mehr Worte braucht es wohl nicht. Vielleicht noch ein wenig Musik. Die liebt Birgit Hoppe.

Musicals, die verzaubern ihr den Alltag nach der Arbeit - auf CD oder im Fernsehen. Lebendig werden sie in Hamburg, da will sie mal hin mit ihrem Thomas. Vielleicht mal dem Phantom der Oper begegnen. Die Hochzeitsreise ist noch nicht geplant. Vielleicht geht sie ja irgendwann genau dorthin?